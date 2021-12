'Nunca me comprometi com essas pautas extremas do presidente', diz Sergio Moro

O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal, nesta sexta-feira (17), que não concorda com algumas posições defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Também disse que buscou atuar contra os excessos.

"Muita gente me disse que viu com alívio, quando eu aceitei, porque achou que eu poderia atuar como anteparo para o presidente em relação aos excessos. O próprio ministro Luís Fux declarou isso num livro, publicamente, que viu isso na minha posição, dentro do governo. Foi o que eu fui fazendo durante todo esse tempo. Agora... chegou um momento que o presidente me atropelou", afirmou.

Moro destaca pontos como o combate à criminalidade. "Minha pauta é uma pauta diferente da do presidente. Tem alguns pontos de convergência, como o combate vigoroso ao crime. Mas sem bang-bang, isso eu nunca defendi. Nunca você vai encontrar declaração minha defendendo que para você combater o crime, tem que ficar matando gente. Pelo contrário. Você tem que aplicar a lei. Se alguém cometeu um crime tem que ser julgado e tem que sofrer a pena de prisão. Ela tem que funcionar. Você tem que ter que buscar a reabilitar pessoa. Então eu nunca me comprometi com essas pautas extremas do presidente", destacou.

Outro ponto de divergência seria o combate ao desmatamento ilegal. "Eu nunca fui favorável ao desmantelamento do Ibama, do ICM-Bio, ou esse discurso que não funciona em relação à Amazônia. Nós temos, sim, que buscar desenvolvimento sustentável para a região. Agora a gente tem que proteger, sim, a floresta contra a destruição ilegal e isso é importante, porque a gente está sendo pintado lá fora como vilão ambiental do mundo", comentou.