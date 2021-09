'Temos que dar o exemplo. Estou pronto para conversar', diz Bolsonaro em live

O presidente Jair Bolsonaro comentou a carta publicada nesta quinta-feira (9) no início da noite, durante a tradicional live que realiza por meio de suas redes sociais. A carta apresenta dez pontos e faz um aceno claro ao diálogo para por fim à crise institucional entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, acirrada nos últimos meses e que culminou com as manifestações do dia 7 de setembro.

"Temos que dar exemplo aqui em Brasília. Deixa acalmar um pouco. Eu telefonei para o Michel Temer. Ele veio a Brasília, conversou comigo hoje por dois momentos. Colaborou com a nota, concordei e publiquei. Não tem nada demais ali. Estou pronto para conversar. Por mais problema que tenha com o Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados), com o Rodrigo Pacheco (presidente do Senado), com o Barroso (ministro do Supremo Tribunal Federal) - se bem que hoje ele deu o cacete em mim - todo mundo quer transparência. Quem apresenta uma proposta pro nosso trabalho ser melhor, tem que ser elogiado e não criticado", disse.

Para Bolsonaro, a carta pode ajudar a amenizar o clima no país. "Esse recado vale para todos os brasileiros. Todos vão começar a agir diferente. Acreditem nisso. Conversei com mais gente além do Michel Temer, mas não vou dizer aqui", comentou.

Segundo ele, a decisão de publicar a carta foi colegiada e contou com diversos momentos de diálogo. "A gente tem que tomar pé do que está acontecendo. Estão batendo em mim por causa da nota, não vejo por quê. A minha briga é pontualmente com algumas pessoas. Assim como tem gente que briga comigo, é natural. Respeito as instituições. Você pode brigar com ministro ou senador, não com o Supremo ou o Senado. Alguns já estão descendo a lenha em mim. Natural, paciência", disse.