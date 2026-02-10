Capa Jornal Amazônia
'Tem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas', diz Alckmin sobre eleições em SP

Questionado novamente sobre o cenário paulista, o vice-presidente disse que as definições sobre candidaturas aos governos estaduais não partirão de Brasília

Redação O Liberal com informações da AE

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) evitou novamente, nesta segunda-feira (9), definir sua possível candidatura ao governo de São Paulo. Após evento em Belo Horizonte (MG), Alckmin declarou que é cedo para discutir disputas estaduais.

Alckmin mencionou uma ansiedade excessiva no meio político sobre o tema eleitoral, afirmando: "Tem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas". A declaração foi feita ao portal O Tempo, durante o evento Conexão Empresarial.

Questionado sobre o cenário paulista, o vice-presidente reforçou que as definições para governos estaduais não virão de Brasília. Elas considerarão as lideranças locais. Alckmin citou diversos nomes do campo governista aptos a disputar em São Paulo.

Potenciais Candidatos em São Paulo

Entre os nomes mencionados por Alckmin para a disputa em São Paulo estão Fernando Haddad (PT), Márcio França (PSB), Simone Tebet (MDB) e Alexandre Padilha (PT). Segundo o vice-presidente, a escolha do candidato para o governo paulista será definida em momento oportuno, ouvindo as lideranças locais.

O nome de Alckmin é cotado há meses como possível candidato ao governo de São Paulo. Publicamente, o vice-presidente não manifestou esse desejo. As articulações, contudo, partem dos petistas, que buscam espaço para partidos de centro, como o MDB, na chapa.

Nesta terça-feira (10), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, declarou à GloboNews que a decisão de Alckmin será entre a reeleição ou a disputa pelo governo de São Paulo.

Economia e Eleições

Alckmin destacou a economia como fator central em disputas nacionais. Ele correlacionou as eleições por nível: municipal com questões locais como infraestrutura, estadual com segurança e autoestradas, e nacional com a economia e a inflação.

Minas Gerais no Cenário Eleitoral

Sobre Minas Gerais, Alckmin afirmou que o estado possui nomes competitivos. Ele citou o senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o ex-ministro Walfrido Mares Guia. Contudo, o vice-presidente evitou detalhar o papel de Pacheco na disputa estadual durante o encontro com empresários.

Alckmin também ressaltou a relevância de Minas Gerais para as eleições presidenciais. Ele afirmou a importância histórica do estado: "Quem ganha em Minas ganha a eleição nacional. Minas é uma síntese da unidade nacional."

ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/SP/ALCKMIN
Política
