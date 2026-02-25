TCU solicita de Tribunais Superiores informações sobre salas VIP em aeroporto

O Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou, nesta quarta-feira (25), que o Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) enviem, em 15 dias, documentos e esclarecimentos sobre contratos de acesso a salas exclusivas no Aeroporto Internacional de Brasília (AIB).

A diligência foi estabelecida para subsidiar uma eventual análise conclusiva. A medida não incluiu avaliação de mérito da questão nesta quarta-feira.

Documentos requisitados

Foram solicitadas cópias de diversos documentos e informações. A lista inclui:

Contratos vigentes;

Contratos expirados;

Documentos correlatos à contratação de salas VIP;

Justificativas técnicas para as contratações;

Modalidades de contratação;

Fundamentos legais utilizados;

Estudos de viabilidade;

Comparativos de alternativas às contratações.

Pedido do Congresso Nacional

O caso foi apreciado pelo TCU após o Congresso Nacional requerer uma auditoria. O pedido da auditoria visava investigar os contratos firmados pelo STF, STJ e TST para o acesso às salas exclusivas no Aeroporto de Brasília.