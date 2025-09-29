Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TCE-PA promove I Jornada de Boas Práticas de Equidade Racial em Belém

Evento nesta terça-feira (30) e quarta-feira (1º) quer dar visibilidade às ações de enfrentamento do racismo estrutural

O Liberal
fonte

TCE promove I Jornada de Boas Práticas de Equidade Racial 2025 no auditório da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, no bairro do Umarizal (Foto: Rodrigo Lima / Ascom TCE-PA)

O Tribunal de Contas do Pará realiza a I Jornada de Boas Práticas de Equidade Racial 2025. O evento vai ser aberto, nesta terça-feira (30) e segue até a quarta-feira (1º), com o objetivo de dar visibilidade às ações desenvolvidas pelas instituições que firmaram o Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial, criado pelo TCE-PA em 2024. 

Conforme o TCE, atualmente, 59 instituições públicas e privadas já aderiram ao pacto interinstitucional, e a Jornada de Boas Práticas quer promover a integração e, principalmente, compartilhar com a sociedade os avanços, desafios e resultados dos compromissos assumidos no pacto para o enfrentamento do racismo estrutural.

O primeiro dia da Jornada, nesta terça-feira, será com a presença de autoridades, incluindo representantes das instituições pactuantes. A programação será aberta às 17h30. Às 18h30, a gestora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), Eunice Prudente, fará a palestra “Contribuições à Integração do Brasil Diverso”.

Evento vai abordar direitos humanos e cidadania, entre outros temas

Eunice Prudente é professora doutora sênior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), integra a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Estado. Ela atua com temas de direitos humanos, cidadania, direito, negros - Brasil, e intersecionalidades entre gênero e etnia. Ela é a atual gestora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).

Na quarta-feira (1º), a programação vai começar com a apresentação da professora Sandra Lurine Guimarães, às 9h. Na sequência, haverá a mesa-redonda “Movimentos Sociais - Quando surgiram? Tratar da história e das conquistas”, com a participação de instituições de defesa das pessoas negras e quilombolas, como Cedenpa, Malungu, Mocambo, Abacatal, CoJovem e Hafama.

Às 11h, a professora Eunice Prudente volta a interagir com o público na palestra “Movimentos Sociais no enfrentamento de Epistemicídio”. A Jornada continua às 13h, com a mesa-redonda “Governança e inserção de Políticas Públicas para a Equidade Racial”, com a presença de Vanessa Vasconcelos (Funtelpa); Paulo Victor de Araújo Squires e Ana Cristina Moura Viana (Sefa/PA).

Também, vão participar Cláudia Carneiro Kahwage (Ideflor-Bio); Ibraim Rocha; Natália Mascarenhas Simões Bentes e Professor Liandro Moreira da Cunha Faro (Cesupa); Fernanda Nunes (Atricon), Conselheira Naluh Maria Lima Gouveia (Instituto Rui Barbosa) e Ariane Melo (Segup).

Evento desta vozes e militância negra

No momento “Vozes Negras”, serão exibidos vídeos com os depoimentos de personalidades de destaque na militância negra, como da Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Sant’Ana Vaz; ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, entre outros.

A advogada Daiesse Jaala encerra a programação com a palestra “Equidade racial: quando a jornada se transforma em legado”, às 16h30. A palestrante é chefe de Auditoria de Licitações e Contratos na Advocacia-Geral da União e auditora de Controle Externo no TCM de São Paulo e presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo.

Durante a Jornada ocorrerá a exposição permanente com banners e stands de boas práticas das organizações que fazem parte do Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial, além de materiais e produtos relacionados à promoção da equidade racial.

A programação será realizada no Auditório da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, na rua Antônio Barreto, 1176, no bairro do Umarizal, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Veja a íntegra do discurso de posse de Edson Fachin na presidência do STF

29.09.25 22h07

Política

TCE-PA promove I Jornada de Boas Práticas de Equidade Racial em Belém

Evento nesta terça-feira (30) e quarta-feira (1º) quer dar visibilidade às ações de enfrentamento do racismo estrutural

29.09.25 21h57

saúde

Família diz que Bolsonaro volta a ter mal-estar e médico é chamado

O médico Carlos Birolini foi chamado às pressas na noite desta segunda (29)

29.09.25 20h38

CPMI do INSS

Presidente da Conafer defende sua inocência, mas dados mostram divergências, avalia relator

Sessão fez uma pausa de 30 minutos após mais de 3h de sabatina na tarde desta segunda-feira (29)

29.09.25 20h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

QUASE 50 MIL CREDENCIADOS

COP 30 em Belém: 180 países são confirmados e 49 mil credenciados, destaca vice-governadora

Anúncio foi feita durante coletiva, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (24)

24.09.25 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda