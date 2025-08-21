Capa Jornal Amazônia
Tarcísio cita preocupação com pessoas sendo investigadas judicialmente por 'fazerem críticas'

O governador disse que não comentaria "uma conversa privada entre pai e filho" e questionou o interesse público na divulgação das mensagens

Estadão Conteúdo
fonte

Tarcísio destacou que sua relação com Bolsonaro continuará de lealdade, amizade e gratidão (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil / Arquivo)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (21) estar preocupado com pessoas que são investigadas ou alvo de ações judiciais "simplesmente por fazerem críticas". A declaração foi feita durante evento no interior paulista, em resposta a questionamentos sobre mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Me preocupa o rumo que as coisas estão tomando. Pessoas sendo investigadas ou objeto de ações judiciais apenas por fazerem críticas, às vezes, não faz sentido", disse Tarcísio.

O governador afirmou que não comentaria "uma conversa privada entre pai e filho", referindo-se a Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, e criticou a divulgação das mensagens, questionando o interesse público nelas.

Tarcísio destacou que sua relação com Bolsonaro continuará de lealdade, amizade e gratidão. "Ele sempre foi muito amigo, me abriu portas, e vou continuar trabalhando para ajudar na medida do possível", disse.

As mensagens constam do relatório final em que a PF indicia Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação para impedir o julgamento da ação do golpe. Tarcísio é cotado como possível sucessor do ex-presidente na eleição de 2026, mas Eduardo Bolsonaro também busca a bênção do pai para concorrer.

.
