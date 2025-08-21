Capa Jornal Amazônia
Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

Estadão Conteúdo

O advogado e ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, afirmou que o ex-presidente "nunca cogitou sair do Brasil" e negou a existência de um plano de fuga para a Argentina.

A Polícia Federal encontrou, no celular do ex-presidente, uma minuta de pedido de asilo político a Javier Milei, presidente do país vizinho. O documento foi editado pela última vez em fevereiro de 2024.

"O Presidente Jair Bolsonaro NUNCA cogitou deixar o Brasil. Como ele mesmo sempre disse, o telefone dele, bem como do seu ajudante de ordens, sempre foram "aeroportos de mensagens" e ou "muros de lamentações" sem nenhuma opinião muito menos adjetivação. Essa é a verdade o resto é vazamento criminoso para dividir e constranger", escreveu Wajngarten em uma de suas redes sociais.

Questionado pelo Estadão, ele afirmou que, no final de janeiro de 2024, Bolsonaro estava em sua casa em Angra dos Reis (RJ), quando surgiram rumores de que poderia ser preso pela Polícia Federal. Na ocasião, a PF fez uma operação no local para apreender celulares de um dos seus filhos, Carlos Bolsonaro, na investigação sobre desvios na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Diante desse cenário, Wajngarten afirma que alguém pode ter enviado ao ex-presidente essa ideia de asilo político na Argentina, mas diz que nunca foi cogitada seriamente por Bolsonaro.

"Nunca ouvi falar de fuga para nenhum lugar. Nem Israel, nem Argentina. Nada. Tanto o celular dele quanto do principal ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, eram espaços onde inúmeras ideias chegavam e saíam sem nenhum juízo de valor e sem nenhuma apreciação", afirmou.

.
