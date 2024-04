Sudam entrega ao governo federal o Plano Integrado do Marajó e Bailique

Em reunião realizada pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 10, o superintendente da Sudam, Paulo Rocha, entregou ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, o Plano Integrado para o Desenvolvimento Sustentável dos Arquipélagos do Marajó, no Pará, e do Bailique, no Amapá.

O documento traz, segundo Rocha, demandas urgentes a serem enfrentadas a partir do fortalecimento da economia local, da melhoria da governança pública municipal, estadual e federal, com a conservação de recursos naturais para a redução das desigualdades sociais.

Paulo Rocha destaca que o Plano foi elaborado com a participação de movimentos sociais, prefeituras locais, entidades de pesquisa e ensino, produtores rurais, poder público e empresas privadas, atendendo reivindicação dos próprios marajoaras e bailiquenses.

As duas regiões, a partir de deliberação do Conselho Deliberativo da Sudam, fazem parte do rol de prioridades da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, do MIDR.

"Amazônia está no centro do debate mundial"

O superintendente da Sudam defende que o desenvolvimento sustentável das regiões do Marajó e Bailique seja pensado e planejado pelos habitantes desses territórios. Defende ainda que o planejamento entregue por ele ao ministro seja valorizado pelo Executivo e pelo parlamento brasileiro.

“A Amazônia está no centro do debate mundial, mas qual o modelo de desenvolvimento a ser adotado, o imposto de fora para dentro, com exportação de matéria prima in natura, com a borracha, castanha, madeira e agora com o minério?”, questionou Rocha. “Não podemos mais conceber uma região rica e um povo pobre”, afirmou o superintendente.