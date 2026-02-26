STF suspende julgamento sobre penduricalhos para buscar solução conjunta entre os Poderes
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, adiou para o dia 25 de março o julgamento sobre as decisões que determinaram a suspensão dos chamados "penduricalhos" no setor público. Até lá, a comissão técnica criada pela cúpula dos Três Poderes buscará uma solução conjunta sobre o tema.
Fachin disse que os trabalhos preliminares da comissão "já estão em curso, almejando proposta de regra transitória até que a lei nacional prevista na Constituição esteja em vigor". Ele ressaltou que a comissão tem caráter apenas consultivo, sem poder decisório.
"Entendemos que o debate é em conjunto, é um debate fundamental. É fundamental remarcar, e desta data de hoje até a data da apreciação em 25 de março permanecem as decisões", afirmou.
