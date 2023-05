STF retoma nesta quarta-feira julgamento de ação contra Collor por corrupção

Está na pauta de julgamento desta quarta-feira (17), do Supremo Tribunal Federal (STF), a ação penal contra o ex-senador Fernando Collor, acusado de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa, em um desdobramento da Operação Lava Jato. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele teria recebido, entre 2010 e 2014, R$ 29,9 milhões em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis e que tinha à época dois diretores indicados pelo então senador.

O ministro Edson Fachin, relator do caso, começou a ler seu voto na semana passada. No primeiro trecho, ele avaliou que há provas de crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Porém, o ministro não chegou a concluir o voto, o que deve ocorrer nesta quarta. Em seguida, os demais membros da Corte também devem votar. A expectativa é de que o Supremo inicie a sessão com a retomada desse caso.

A PGR pede a condenação do ex-presidente a 22 anos de prisão, além do pagamento de multa.