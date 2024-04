STF rejeita por unanimidade ideia de 'poder moderador' das Forças Armadas

Em decisão unânime, por 11 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou a ideia de que a Constituição permite às Forças Armadas um “poder moderador” para mediar eventuais conflitos entre Poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário. Ainda conforme o entendimento da Corte, a Constituição não permite uma “intervenção militar constitucional” e nem encoraja uma ruptura democrática.

O julgamento virtual termina às 23h59 desta segunda (8), mas todos os ministros já votaram. O último a registrar seu voto foi Dias Toffoli.

Os ministros analisaram ação proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que contestou três pontos de uma lei de 1999 que trata da atuação das Forças Armadas: a hierarquia sob autoridade suprema do presidente da República; definição de ações para destinação das Forças conforme a Constituição e as atribuições do presidente para decidir a respeito do pedido dos demais Poderes sobre o emprego das Forças Armadas.

Para o relator da matéria, ministro Fux, a Constituição não encoraja uma ruptura democrática e nem permite uma intervenção militar constitucional. “Qualquer instituição que pretenda tomar o poder, seja qual for a intenção declarada, fora da democracia representativa ou mediante seu gradual desfazimento interno, age contra o texto e o espírito da Constituição”, avaliou, em seu voto.