Ex-comandante do Exército depõe nesta sexta (1º) à PF sobre suposta tentativa de golpe

O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, prestará depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (1º) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), membros de seu governo e militares. O general retornou da Espanha nesta semana para prestar esclarecimentos à PF.

De acordo com integrantes das Forças Armadas, Freire Gomes irá responder aos questionamentos dos investigadores, diferentemente do que fizeram Bolsonaro e outros militares que já compareceram à PF. O general deve prestar explicações sobre a reunião que teve com o ex-presidente, onde teria sido discutida uma minuta que viabilizaria intervenção militar no país.

Apesar de o relatório da PF apontar que Freire Gomes não aderiu à suposta tentativa de golpe, o ex-comandante pode ser enquadrado como “agente garantidor” do plano, por ter se omitido a agir para que o plano fosse concretizado.

Na semana passada, o general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira afirmou que se reuniu com Bolsonaro no dia 9 de dezembro de 2022, a pedido do então comandante do exército, Freire Gomes. A PF diz, ainda, que Teophilo, que estava à frente do Comando de Operações Terrestres (Coter) na época, seria o responsável por acionar militares das Forças Especiais – os “kids pretos” – para implementar o suposto golpe.