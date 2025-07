Bolsonaro diz que carta de Trump tem mais a ver com 'valores' e insiste em anistia

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a carta em que o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifa de 50% ao Brasil "tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia". O ex-presidente também insistiu na aprovação de uma anistia para que seja possível "a paz para a economia". Bolsonaro disse não se alegrar com a sanção comercial.

"A carta do presidente Donald Trump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%", afirmou, em publicação no X neste domingo, 13.

Segundo Bolsonaro, a solução para o caso "está nas mãos das autoridades brasileiras".

"O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia", declarou.

"Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos", complementou.