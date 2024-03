Moraes proíbe Bolsonaro e outros investigados pela PF de irem a eventos das Forças Armadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros investigados pela suposta tentativa de golpe no Estado Brasileiro, de participarem de eventos realizados pelas Forças Armadas e pelas polícias militares. A decisão foi publicada na última quinta-feira (7) e fixa multa diária de R$ 20 mil, em caso de descumprimento.

Segundo o texto, os investigados estão proibidos de participar de “cerimônias, festas ou homenagens realizadas no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e nas Polícias Militares”. Além de Bolsonaro, estão elencados na ordem de proibição:

- Ailton Gonçalves Moraes Barros

- Almir Garnier Santos

- Amauri Feres Saad

- Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça

- Angelo Martins Denicoli

- Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

- Cleverson Ney Magalhães

- Eder Lindsay Magalhães Balbino

- Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira

- Guilherme Marques Almeida

- Hélio Ferreira Lima

- Jose Eduardo de Oliveira e Silva

- Laércio Vergílio

- Mario Fernandes

- Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho

- Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa

- Ronald Ferreira de Araújo Júnior

- Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros

- Tércio Arnaud Tomaz

- Walter Souza Braga Netto ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro em 2022;

- Valdemar Costa Neto, presidente do PL

A decisão de Moraes foi justificada pela investigação em curso na Polícia Federal (PF), que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado, com apoio das Forças Armadas, para manter Jair Bolsonaro na Presidência da República após a eleição de Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 2022. O ministro do STF também citou a omissão da PM do Distrito Federal na invasão aos prédios dos Três Poderes, ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Bolsonaro e aliados são alvo de investigação na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal. O ex-presidente compareceu à sede da PF na capital federal no dia 22 de fevereiro para prestar esclarecimentos, mas preferiu ficar em silêncio.