STF julga o Núcleo 4 da trama golpista nas eleições de 2022; entenda quem integra o grupo

Os sete réus são acusados de cinco crimes, entre eles a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Thaline Silva*
fonte

Nas alegações finais, a PGR pediu a condenação de todos os réus (Foto: Fábio Rodrigues / Pozzebom / Agência Brasil)

A Primeira Turma do (STF) iniciou nesta terça-feira (14) o julgamento do chamado Núcleo 4, grupo formado por sete réus acusados de participar do planejamento de uma tentativa de golpe de Estado durante as eleições de 2022. Os ministros analisam se os acusados serão condenados ou absolvidos.

Segundo a (PGR), os integrantes do núcleo teriam disseminado desinformação sobre o sistema eleitoral e promovido ataques virtuais contra instituições e autoridades públicas, com o objetivo de desestabilizar a democracia e favorecer ações antidemocráticas.

Veja quem integra núcleo: 

• Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;
• Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;
• Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto • Voto Legal;
• Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;
•Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército;
• Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal;
• Reginaldo Abreu, coronel do Exército

Os sete réus são acusados de cinco crimes: integrar organização criminosa armada, tentar abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, planejar um golpe de Estado, causar dano qualificado por violência e grave ameaça, e deteriorar patrimônio tombado.

Nas alegações finais, a PGR pediu a condenação de todos os réus. As defesas, por sua vez, negaram as acusações e solicitaram a absolvição, argumentando que não existem provas de envolvimento dos acusados em atos golpistas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

