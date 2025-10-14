Capa Jornal Amazônia
Trama golpista: STF inicia julgamento do Núcleo 4 nesta terça-feira (14)

Segundo a PGR, os acusados teriam disseminado desinformação sobre o sistema eleitoral e atacado virtualmente instituições e autoridades

Thaline Silva*
fonte

A sessão foi aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira (14) o julgamento dos réus do chamado “Núcleo 4”, grupo acusado de planejar um golpe de Estado durante o processo eleitoral de 2022. Ao todo, sete pessoas respondem à ação e podem ser condenadas ou absolvidas.

De acordo com denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), os acusados teriam propagado desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro e promovido ataques virtuais contra instituições e autoridades públicas. Segundo a acusação, essas ações integrariam uma estratégia articulada para enfraquecer a confiança nas eleições e justificar medidas golpistas.

A sessão foi aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino. Em seguida, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, iniciou a leitura do relatório, que detalha os aspectos processuais e as acusações. Não há tempo limite para essa etapa.

Após a apresentação do relator, a palavra foi concedida ao representante da PGR, Paulo Gonet, responsável por sustentar a acusação contra os réus. O tempo previsto para essa manifestação é de até uma hora. Em seguida, as defesas de cada acusado também terão o mesmo tempo para apresentar seus argumentos, respeitando a ordem alfabética dos réus.

Concluídas as sustentações orais, Moraes fará a leitura de seu voto, no qual apresentará seu entendimento sobre a condenação ou absolvição dos acusados. Na sequência, os demais ministros da Primeira Turma votarão, começando pelo mais novo no Tribunal e encerrando com o presidente. Também não há limite de tempo para a manifestação de cada integrante da Corte.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

