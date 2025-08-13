Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF já responsabilizou quase 1,2 mil pessoas por atos do 8 de Janeiro; 638 foram condenadas

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) já responsabilizou 1.190 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes golpistas invadiram os prédios na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O levantamento divulgado nesta quarta-feira, 13, foi feito pelo gabinete do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Das 1.190 pessoas responsabilizadas, 638 foram julgadas e condenadas: 279 por crimes graves, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público.

Crimes menos graves foram cometidos por 359; entre eles, incitação e associação criminosa. Já as outras 552 responsabilizadas, também denunciadas por crimes de menor gravidade, optaram por firmar acordos de não persecução penal com o Ministério Público Federal (MPF).

O STF informou que, até o momento, foram abertas 1.628 ações penais relacionadas ao 8 de Janeiro; 518 por crimes graves e 1.110 por crimes menos graves. Dessas, 112 ainda serão analisadas e julgadas e 131 já foram extintas por cumprimento da pena.

Dez pessoas foram absolvidas e 61 têm pedidos de extradição em aberto, em casos que correm sob sigilo.

Dos envolvidos que encontram-se presos no momento, 29 pessoas estão em prisão preventiva e 112 já foram condenadas e cumprem pena. Outras 44 investigadas ou acusadas estão em prisão domiciliar.

Acordos de extinção da pena

Aos réus que respondiam unicamente por incitação ao crime e associação criminosa, considerados de menor gravidade, foi oferecida a possibilidade de firmar acordo de não persecução penal (ANPP).

Trata-se de pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis, mas não há provas de que tenham participado da tentativa de golpe de Estado, de obstrução dos Poderes da República ou dano ao patrimônio público.

Ao todo, 552 dessas pessoas optaram pela homologação do acordo. Ele estabelece condições que, se cumpridas, extinguem a punibilidade, ou seja, determinam o fim do direito do Estado de punir a pessoa pelo crime em questão.

Para aceitá-lo, o réu deve:

- Confessar os crimes;

- Comprometer-se a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas;

- Comprometer-se a não cometer delitos semelhantes nem ser processado por outros crimes ou contravenções penais;

- Pagar multa de R$ 5 mil;

- Aceitar a proibição de participar de redes sociais abertas até o cumprimento total das condições estabelecidas no acordo;

- Participar de um curso sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ATOS GOLPISTAS

DF

STF

RESPONSABILIZAÇÕES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

14.08.25 16h33

Quem são os dois brasileiros punidos pelos EUA com a cassação dos vistos

14.08.25 16h23

Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'

14.08.25 16h09

CRÍTICA

Moraes diz que STF precisa aprender a se comunicar melhor, inclusive nas redes sociais

'80% das pessoas dormem enquanto a gente vota', disse Moraes

14.08.25 15h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda