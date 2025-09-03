Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF: defesa de Heleno pede nulidade do julgamento por violação do sistema acusatório

A PGR sustenta que o ex-ministro atuou para municiar Jair Bolsonaro (PL) com informações falsas sobre fraude eleitoral.

Estadão Conteúdo
fonte

A defesa também alegou dificuldade de análise do material anexado aos autos. (Reprodução/Agência Senado)

O advogado Matheus Mayer Milanez, que representa a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, iniciou sua sustentação nesta quarta-feira (3.set.2025), no julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, criticando a condução do processo pelo relator, ministro Alexandre de Moraes.

Milanez questionou a dimensão e a organização dos arquivos da investigação — estimados em 70 a 80 terabytes — e criticou a atuação do ministro nos interrogatórios. Segundo ele, Moraes fez 302 perguntas às testemunhas, contra 59 questionamentos da Procuradoria-Geral da República (PGR).

VEJA MAIS 

image Heleno estava afastado do governo e não estava envolvido em trama golpista, defende advogado
Advogado argumenta que presença em live de Bolsonaro não indica apoio a ataques às urnas e que influência do general havia diminuído no governo.

image STF tem 2º dia de julgamento do golpe com defesa de Bolsonaro e outros réus
Assim como ocorreu com outros réus no primeiro dia de julgamento, a defesa de Bolsonaro deve reforçar teses já apresentadas

“Juiz não pode se tornar protagonista do processo. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? Porque o magistrado tem iniciativa de buscar em redes de testemunhas informações? O ônus da prova compete ao Ministério Público”, afirmou o advogado.

A defesa também alegou dificuldade de análise do material anexado aos autos. Milanez defendeu a necessidade de catalogação dos documentos com índice ou sumário, mas disse que o pedido foi negado sob a justificativa de que seria uma medida protelatória.

Na sustentação, a defesa pediu a absolvição de Heleno, apontando duas nulidades: manipulação e inviabilidade de análise das provas; e violação ao sistema acusatório e ao direito ao silêncio.

A PGR, por outro lado, sustenta que o ex-ministro atuou para municiar Jair Bolsonaro (PL) com informações falsas sobre fraude eleitoral. Entre os documentos encontrados em seu poder estavam relatórios sem evidências sobre supostas inconsistências nas urnas e propostas de descumprimento de decisões judiciais.

Heleno também é acusado de ter participado de uma live ao lado de Bolsonaro, em julho de 2021, na qual incitou publicamente a intervenção das Forças Armadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO

defesas

Augusto Heleno
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATIVA DE GOLPE

'Não é possível': defesa diz que não há base legal para acusação contra Bolsonaro por atos golpistas

Advogado afirma que ex-presidente não instigou manifestações golpistas e que não há provas que sustentem a denúncia.

03.09.25 11h09

Líder do PT na Câmara diz que Motta não pautará anistia esta semana

03.09.25 11h09

2º DIA DE JULGAMENTO DE BOLSONARO

'Eu não conheço a íntegra desse processo', diz advogado de Bolsonaro

Celso Vilardi afirma que volume de provas inviabilizou análise adequada e reclama de limitações durante os interrogatórios.

03.09.25 10h58

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente não atentou contra o Estado democrático de direito

03.09.25 10h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda