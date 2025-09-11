Capa Jornal Amazônia
STF cancela sessão plenária e julgamento sobre golpe continua à tarde

A discussão será retomada nesta quinta-feira (11) às 14h com o voto da ministra Cármen Lúcia

O Liberal
fonte

Ministra do STF Cármen Lúcia será a quarta a votar (Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, cancelou a sessão plenária desta quarta-feira (10) para permitir que parte da Corte continue o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados acusados de tentativa de golpe de Estado.

O julgamento está em curso na Primeira Turma do STF, formada por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

VOTO DA MINISTRA 

A ministra Cármen Lúcia não antecipou seu voto no julgamento da trama golpista, embora tenha dado alguns indícios de que pode acompanhar o relator, ministro Alexandre de Moraes. Nos primeiros dias de sessão, a ministra chegou a repreender o advogado Paulo Renato Cintra, que defende o deputado federal e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, durante sua sustentação oral.

VEJA MAIS

image Fux discorda de Moraes após 7 minutos de voto
Ministros do STF sinalizam discordância durante a ação penal

image Fux considera que não houve crime de organização criminosa
Ministro afirmou que plano delitivo isolado não caracteriza o crime e destacou exigência de estabilidade e durabilidade para sua configuração

Na terça-feira (9), os ministros Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus.

Na quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux divergiu: votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto, mas pela absolvição de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e Alexandre Ramagem.

