Stephenson Victer assume cargo de procurador-geral de Contas do Pará

O Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA) terá um novo procurador-geral a partir desta quarta-feira, 28. Stephenson Victer, nomeado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) no dia 30 de janeiro, é quem assumirá a posição. A solenidade de posse do novo procurador-geral ocorre às 10h desta quarta, no plenário do Tribunal de Contas do Estado, localizado na travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém.

Victer ingressou no órgão em 2000, no cargo efetivo de Assessor Técnico de Serviços Especializados – Administrador. Durante esse tempo, ocupou diversas funções, incluindo a de secretário do órgão, conforme divulgado pela própria instituição. Ele está no exercício do cargo de procurador de contas desde maio de 2014, após ser aprovado em concurso público de provas e títulos. Seu mandato como procurador-geral terá duração de dois anos.

Como procurador de contas, Victer coordenou o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPC-PA no ano de 2018, sendo o responsável pela organização de diversos cursos e capacitações. Entre os anos de 2021 e 2022, atuou como corregedor-geral e, atualmente, é o subprocurador-geral de contas. Na nova posição, ele afirma que o empenho será em avançar na modernização tecnológica do órgão e no aprimoramento da sua força de trabalho.

“Vamos dar seguimento ao legado deixado pelos que nos antecederam no desafio de conduzir uma instituição de tamanha história, envergadura e reconhecimento, avançando na modernização do MPC-PA através do constante aprimoramento de sua força de trabalho, aliado à adoção de tecnologias e soluções otimizadoras da gestão e da atuação finalística do órgão, ciosos de seu fundamental papel no contexto do controle externo da Administração Pública”, afirma.

Victer é mineiro e possui formação em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na sua cidade natal, e em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele também possui mestrado em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). Também é especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP(, em Direito do Estado pela Universidade Estácio de Sá – RJ e em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes (RJ).