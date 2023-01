'Somos um governo de pessoas diferentes', diz Lula em primeira reunião ministerial

Durante a primeira reunião ministerial do novo governo, marcada para a manhã desta sexta-feira (6), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que sua equipe é formada por pessoas diferentes.

"Não somos um governo de pensamento único, de filosofia única. Não somos um governo de pessoas iguais. Somos um governo de pessoas diferentes. A gente pensando diferente tem que fazer esforço para que, na construção do país, a gente pense igual", disse na abertura da reunião.

VEJA MAIS:

"Todos nós sabemos o compromisso extraordinário que assumimos na campanha com a volta do crescimento, a geração de empregos e o crescimento da massa salarial. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer", declarou ainda o presidente Lula.

A primeira reunião ministerial do governo tem o objetivo de discutir a semana inaugural da nova gestão e ações a serem desempenhadas por cada Pasta. O petista publicou em sua conta no Twitter que está otimista com o início do governo.

Este encontro foi convocado pelo próprio presidente Lula. Segundo membros do novo governo, a ideia é alinhar o discurso com seus auxiliares diretos após ruídos causados por "falas divergentes".