Em reunião ministerial, Alckmin diz que povo brasileiro 'deu aula' de democracia na eleição de 2022

Depois da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a primeira reunião ministerial, realizada na manhã desta sexta-feira (6), foi a vez do vice-presidente Geraldo Alckmin se pronunciar aos ministros do novo governo. Ele disse que o povo brasileiro 'deu uma aula' de democracia nas eleições do ano passado, e que agora a equipe deve retribuir com trabalho e responsabilidade.

"Nós temos a gratidão ao povo brasileiro, que deu uma aula de democracia, e gratidão ao presidente Lula. Porque só ele ganharia essa eleição, ninguém mais ganharia essa eleição. E eleição a gente retribui com trabalho. A responsabilidade de cada uma que é enorme", afirmou, durante o encontro.

Alckmin ainda criticou a atuação do governo de Jair Bolsonaro durante o pleito eleitoral: "Quase 50 anos de vida pública e eu nunca tinha visto um uso e abuso da máquina pública como ocorreu nessa última eleição. O que podia e não podia ser feito foi feito para ganhar a eleição", declarou.

Mas, segundo ele, "a resiliência, o espírito correto, prevaleceu. O povo deu uma aula. E o povo mais simples, o mais sofrido, os mais desfavorecidos. E é impressionante esse sentimento da ingratidão".