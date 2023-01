Primeira reunião ministerial do governo Lula é realizada nesta sexta

A primeira reunião ministerial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será realizada nesta sexta-feira (6), às 9h30, para discutir a semana inaugural da nova gestão e ações a serem desempenhadas por cada Pasta. O petista publicou em sua conta no Twitter que está otimista com o início do governo. Confira a mensagem:

Hoje temos a primeira reunião ministerial, para organizar os trabalhos na primeira semana de presidência. Estou otimista com o início do governo. Pegamos a casa mal cuidada, mas já estamos trabalhando, porque nossa responsabilidade é muito grande com o povo brasileiro. Bom dia! — Lula (@LulaOficial) January 6, 2023

Este encontro foi convocado pelo próprio presidente Lula e será realizada no Palácio do Planalto. O objetivo, segundo membros do novo governo, será alinhar o discurso com seus auxiliares diretos após ruídos causados por "falas divergentes".

Haverá ainda uma apresentação geral a ser feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pelo “gerenciamento” do governo. Esta é a única reunião oficial do presidente divulgada no site do Planalto e no de Lula.