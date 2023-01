Parlamentares fazem bolão sobre quem será primeiro ministro de Lula a cair

Nos bastidores, integrantes do Congresso Nacional já iniciaram um bolão a respeito de quem será o primeiro ministro a ser demitido do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os "favoritos" estariam a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. As informações são da CNN.

Segundo apuração do site, o nome de Daniela, conhecida como "Daniela do Waguinho", ficou enfraquecido depois de terem circulado nas redes sociais fotos e vídeos dela ao lado de pessoas supostamente envolvidas com a milícia no Rio de Janeiro.

Já no caso de Góes, o problema seria o fato de ele já ter sido condenado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a seis anos e nove meses de prisão após ser acusado de desviar dinheiro de empréstimos consignados de servidores do Estado do Amapá, o qual governou entre 2003 e 2010 e entre 2015 e 2022. A condenação foi em 2019, mas o caso dele ainda será avaliado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).