Siqueira Filho afirma que regulamentação de big techs é prioridade e governo prepara texto
Segundo ministro, o tema envolve diretamente outras pastas como a Secretaria de Comunicação Social e o Ministério da Justiça
O ministro das Comunicações, Siqueira Filho, confirmou a **regulamentação das redes sociais** como prioridade do governo federal. Um grupo interministerial está elaborando o texto final para envio ao Congresso Nacional.
Em entrevista ao programa "Bom dia, Ministro", Siqueira Filho defendeu a medida, focando principalmente no combate à **desinformação**. A iniciativa integra outras pastas, como a Secretaria de Comunicação Social e o Ministério da Justiça.
O grupo interministerial discute o tema para formatar uma proposta. O objetivo é estabelecer regras para a responsabilização das plataformas e mecanismos de controle de **conteúdos nocivos**, sem inviabilizar suas operações.
Governo busca diálogo com empresas de tecnologia
O debate sobre a proposta já havia sido antecipado pelo ministro. Em entrevista anterior ao Broadcast, em outubro, Siqueira Filho afirmou que o Executivo busca um **"meio-termo"** na regulamentação das big techs.
Ele declarou na ocasião haver "espaço para ajustes" e que o "meio-termo é fundamental". O governo se mostra disposto a acatar solicitações e sugestões das empresas do setor.
