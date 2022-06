Sessão solene na Alepa presta homenagem aos 111 anos da Assembleia de Deus

Uma sessão solene realizada nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), homenageou a igreja Assembleia de Deus pelos seus 111 anos. O evento foi proposto pelo deputado estadual Raimundo Santos (PSD) e contou com a presença dos pastores da Assembleia de Deus, Samuel Câmara e Philipe Câmara; o pastor Eurípedes Moraes e presidente da Convenção Centenária da Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil (CIMADB); membros da igreja e convidados, como a conselheira e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE), Lourdes Lima; ex-deputada estadual Eunice Gouveia; vereadores da Câmara Municipal de Belém, pastora Salete Ferreira e Josias Higino; e o pastor Celso Brasil, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro.

Presidente do Legislativo Estadual, o deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), destacou os trabalhos da igreja na área social. “O deputado Raimundo Santos tem um trabalho importante nesta Casa, além de defender os interesses da sociedade, defende a igreja. E, aqui, ressalto a importância da Assembleia de Deus na causa social, com suas ações voltadas para os que mais precisam”, declarou.

Com o plenário Newton Miranda lotado, o evento foi marcado pela entoação de hinos e homenagens a nomes importantes da igreja.

“Nós estamos há cinco dias dos 111 anos do aniversário da Assembleia de Deus e que legado repousa sobre essa terra e essa igreja. Para quem não sabe, o Gunnar Vingre deixou Belém do Pará e foi até o Rio de Janeiro fundar a Assembleia de Deus. Em 1926, o missionário Daniel Berg foi para São Paulo e lá fundou a igreja. Em 1914 também foi pregado o evangelho no Ceará e assim foi em todos os estados desse país”, lembrou o pastor Philipe Câmara, ao destacar o legado dos missionários pioneiros que fundaram a Assembleia de Deus no Pará.

“Esse legado sacerdotal de 111 anos depois, foi traçado nesse local onde vivemos. E nós ousamos dizer, que nós vamos mudar a realidade do município de Melgaço, no Marajó. Nós vamos mudar o destino daquelas famílias, é o município mais pobre dessa nação. Nós ainda estamos vivendo um grande avivamento”, acrescentou Philipe.

Raimundo Santos observa que desde que a igreja completou 100 anos, a Alepa tem prestado homenagens, todos os anos, à Assembleia de Deus. “É uma igreja que nasceu em Belém e que engrandece a nível de estado e o Brasil. É um momento de muita alegria ser autor do decreto legislativo que estabelece que esta sessão será sempre na segunda-feira que antecede ao dia 18 de junho. Eu fico feliz por defender os interesses da sociedade e da igreja”, ressaltou.

Durante a sessão, a Missão com Crianças da igreja relembrou a reconstituição da chegada dos pioneiros em Belém, além da Missão com Surdos, o Coral da igreja, acompanhado da orquestra, entoou hinos evangélicos que emocionaram o público presente.

Houve ainda a apresentação do deputado Raimundo Santos, que também é cantor gospel, e cantou hinos de sua composição, como “Preciso de Um Milagre”.

Várias personalidades eclesiásticas foram homenageadas durante a solenidade com a Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren”, conferidas a pessoas que prestaram serviços de evangelização e com benefícios à sociedade.

O público pode ainda conferir um pouco da história e trajetória da igreja, a partir de uma exposição formada por painéis informativos e acervos históricos instalada no hall de entrada da sede do Parlamento Paraense. A exposição ficará disponível no local até terça-feira (14.06), de 9h às 14h.