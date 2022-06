Bolsonaro e Lula confirmam vinda a Belém em junho

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estará em Belém no próximo dia 17 de junho para participar de um dos eventos que celebra os 111 anos de fundação da igreja Assembleia de Deus. O evento está marcado para às 20h no Templo Central da igreja neopentecostal.

O culto cívico faz parte da Assembleia Convencional da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil e integra uma série de festividades em alusão ao aniversário da igreja, que foi fundada em Belém do Pará, entre os dias 5 e 21 de junho.

A informação foi confirmada ao jornal O Liberal pelo pastor Phillipe Câmara. Em 2021, Bolsonaro também veio a Belém para participar do aniversário da igreja.

A notícia acompanha a movimentação de presidenciáveis na cidade, já que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também cumprirá agenda de pré-campanha no Pará na última semana de junho, segundo confirmou o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado, Paulo Rocha, nesta quarta-feira (1º).

Apesar do período confirmado, ainda não há programação definida, nem datas ou municípios a serem visitados. Durante a estadia de Lula serão alinhados os últimos detalhes da campanha e finalizadas alianças com as lideranças locais.