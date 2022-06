Ex-presidente Lula vem ao Pará na última semana de junho

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá agenda de pré-campanha no Pará na última semana de junho, segundo confirmou o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado, Paulo Rocha, nesta quarta-feira (1º). Apesar do período confirmado, ainda não há programação definida, nem datas ou municípios a serem visitados.

Durante a estadia de Lula serão alinhados os últimos detalhes da campanha e finalizadas alianças com as lideranças locais. No último dia 23 de maio, em São Paulo, o ex-presidente falou, durante reunião com líderes dos sete partidos (PT, PSB, Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB e Rede) que formaram a aliança de apoio a sua candidatura, que só falta o PDT para compor o quadro de apoiadores no Pará.

Apesar da fala, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, negou que a aliança esteja conversando com lideranças do partido de Ciro Gomes para forçar uma desistência da corrida eleitoral. Depois de lançar, no dia 7 de maio, a chapa ao lado do tucano Geraldo Alckmin (PSB), para concorrer à disputa presidencial, o ex-presidente e o ex-governador do estado de São Paulo começam a fazer viagens com o intuito de formar os palanques estaduais.

O tour deste início de divulgação dos projetos políticos da chapa, chamado de pré-campanha eleitoral, começou pelo estado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral brasileiro, onde Lula ficou de 9 até 11 de maio.

A tour, que começou em Belo Horizonte e traz o slogan do evento de abertura “Lula abraça Minas", integra parte da estratégia do PT de reforçar nos estados o retorno do ex-presidente à corrida presidencial, após 12 anos.

No Pará, Lula apoia a candidatura do atual deputado federal paraense Beto Faro ao Senado e, nos próximos meses, deve costurar outras bases de sustentação da campanha em território paraense.