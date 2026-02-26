Sessão na CPMI do INSS termina em briga após quebra de sigilo de Lulinha

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que apura as fraudes financeiras envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), terminou em briga nesta quinta-feira (26). A confusão entre parlamentares aconteceu após a aprovação da quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Lula (PT), Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha.

Após o ocorrido, a sessão precisou ser interrompida. Nas imagens que mostram o momento da confusão, é possível ver parlamentares trocando empurrões e gritando uns com os outros.

