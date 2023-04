Sergio Moro se encontra com a ministra Rosa Weber após denúncia da PGR

Nesta terça-feira (18), o senador Sergio Moro (União-PR) se reuniu com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro aconteceu um dia depois de Moro ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por acusações contra o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte.

Moro chegou ao prédio por volta das 18 horas, cumprimentou jornalistas e seguiu para o encontro, que foi colocado na agenda oficial da ministra. Na denúncia apresentada à Suprema Corte, a PGR pede a condenação de Moro, prisão (se a pena ultrapassar quatro anos de reclusão) e perda do cargo eletivo.

Denúncia acusa Moro de calúnia contra Gilmar Mendes

A denúncia foi apresentada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, que afirma que Moro atribuiu falsamente um crime ao ministro Gilmar Mendes. Em um vídeo que se espalhou pelas redes sociais, o ex-juiz da Lava Jato afirma, sem provas, que Gilmar Mendes vende habeas corpus. A declaração ocorreu em público, em tom de brincadeira.

Para a PGR, o senador cometeu um crime ao tentar manchar a imagem da mais alta corte do país. "Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, o denunciado Sergio Fernando Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do país", diz um trecho da manifestação.

Moro disse que as declarações dele foram retiradas de contexto.

O encontro entre Sergio Moro e Rosa Weber não teve a pauta divulgada, mas aconteceu em meio a um clima de tensão política no país, já que o ex-juiz é uma figura polêmica e influente na política brasileira.