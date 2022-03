Senador Paulo Rocha, do Pará, é reconduzido à função de líder do PT no Senado

O senador pelo Pará, Paulo Rocha, continuará por mais um ano liderando a bancada petista no Senado Federal. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira (15). Na ocasião, ficou decidido que Jean Paul Prates (RN) também permanecerá por mais um ano como líder da minoria na casa.

“O trabalho de Paulo Rocha no Legislativo há mais de 30 anos trouxe inúmeras conquistas para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. É uma honra estar ao lado dele nessa trajetória”, afirmou Jean Paul Prates, após o político do Pará ser reconduzido à função de líder do PT na casa.

VEJA MAIS

De acordo com informações divulgadas pela bancada do partido, a decisão foi tomada em razão da condução da bancada durante o ano passado, “ressaltando sua capacidade de diálogo com as mais diversas forças políticas representadas na Casa, a firmeza na defesa da democracia e dos direitos da população e a postura de resistência aos ataques do governo Bolsonaro contra os direitos da população”.

Para a bancada, essas características serão ainda mais importantes para enfrentar os desafios das eleições gerais deste ano.

“A avaliação deste ano de liderança é extremamente positiva, onde o senador se impôs no Colégio de Líderes e no Plenário”, Jaques Wagner (BA) ressaltou a importância da presença de Paulo Rocha nas instâncias decisórias da Casa. “A avaliação deste ano de liderança é extremamente positiva, onde o senador se impôs no Colégio de Líderes e no Plenário”, disse.