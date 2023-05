Senado aprova nome indicado por Lula para direção-geral da Abin

Nesta quarta-feira (4), A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal aprovou, para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o nome de Luiz Fernando Corrêa, ex-secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A indicação para o cargo foi feita pelo presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT).

A princípio, a sessão para analisé do nome de Corrêa ocorreria em março, mas teve que ser cancelada. Os motivos baseavam-se em uma suposta ligação dos subordinados diretos dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, atualmente preso por omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Corrêa rebateu as acusações no colegiado.

VEJA MAIS

Lula insitiu que votação para a nova direção-geral da Abin ocorresse o quanto antes. O presidente solicitou diretamente ao senador e presidente da CRE, Renan Calheiros (MBD-AL), que marcasse a sessão de análise de Corrêa.

Para o cargo de diretor-adjuto da Abin, foi nomeado Alessandro Moretti, que atuou como auxiliar do ex-ministro de Bolsonaro de 2021 até o final de 2022. Anteriormente, entre 2019 e 2021, foi secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal quando Torres estava na gestão.

O trabalho do servidor como auxiliar principal de Torres decepcionou os senadores governistas, e virou motivo para adiamento da sessão de Corrêa - que é unicamente sabatinado pelos congressistas - para direção da agência.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do Governo no Congresso, foi escolhido por Calheiros para relatar a indicação de Corrêa. Em seu parecer, escreveu que o indicado tem experiência profissional e está totalmente apto a exercer o cargo. Rodrigues diz considerar página virada a escolha do novo chefe da Abin.

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor executivo de Oliberal.com Carlos Fellip)