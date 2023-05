MPF pede acesso aos relatórios da Abin sobre atos do 8 de Janeiro

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (2) que obrigue o Senado a entregar a cópia do relatório de inteligência que recebeu da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a respeito dos atos de 8 de Janeiro.

O pedido, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, considera informações divulgadas pela imprensa de que a Abin produziu, entre 2 e 8 de janeiro de 2023, alertas sobre os potenciais atentados ao Congresso.

Os documentos foram enviados sob sigilo à CCAI (Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso). No entanto, o MPF considera que o segredo de Justiça não se justifica mais, uma vez que o objeto já se esgotou.

A petição é assinada pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR (Procuradoria Geral da República), Carlos Frederico Santos .

No pedido, subprocurador-geral da República pede ainda que Moraes requisite à Abin o envio de cópias de todos os relatórios de inteligência, informativos e registros de informação produzidos entre 1º e 8 de janeiro, e que tenham relação com os atos transmitidos contra as sedes da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, além de todos os relatórios remetidos à CCAI com o mesmo assunto.