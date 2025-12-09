Senado aprova, em 1º turno, PEC do Marco Temporal por 52 votos a 14; senadores votam 2º turno

O Senado aprovou nesta terça-feira, 9, em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 48/2023) para incluir na Constituição a tese do marco temporal, que estabelece que os indígenas só têm direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Foram 52 votos favoráveis a 14 — além de uma abstenção. Eram necessários ao menos 49 votos a favor. Agora, senadores votam o texto em 2º turno.

O projeto foi modificado para incluir a garantia de direitos de particulares com documentos (atos judiciais, compra e venda, etc.) ou que detenham "posse de boa-fé", nos casos em que não haja comprovação de ocupação indígena tradicional em 1988 nem prova de expulsão contínua da comunidade indígena.

O texto substitutivo estabelece que, se a União precisar desapropriar essas terras para destinar aos indígenas, deve indenizar previamente o particular pelo valor de mercado — a não ser que consiga compensar os indígenas com outra área equivalente. A indenização deverá ser feita pela terra nua (solo) e por "benfeitorias necessárias e úteis".