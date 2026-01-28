Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caiado anuncia filiação ao PSD ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite

Eduardo Leite deu boas vindas ao novo colega de partido, rechaçou haver aspirações individuais e afirmou que ninguém precisa pensar igual

Redação O Liberal com informações da AE

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou sua filiação ao PSD na noite desta terça-feira, 27. A decisão visa manter sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos também pré-candidatos ao Planalto.

Em seu pronunciamento, Caiado destacou a importância de escolher um candidato que represente "caráter, honra e independência intelectual". Ele garantiu que quem for indicado pelo grupo terá o apoio dos demais, ao deixar o União Brasil.

Eduardo Leite saudou o novo filiado, enfatizando a necessidade de focar no Brasil e não em aspirações individuais. Ratinho Júnior, por sua vez, ressaltou a importância de construir "um novo país".

Comunicação com antigo partido

Mais cedo, em entrevista à rádio Nova Brasil, Caiado já havia comunicado sua decisão de buscar outra legenda. Ele informou o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto sobre sua intenção.

O governador explicou que compreendia as dificuldades do partido, mas que buscava uma alternativa para sua candidatura. "Eu já informei o presidente do partido, o Rueda, o ACM Neto, que é meu amigo, irmão, e já disse que entendo a dificuldade do partido. Só que, nessa situação, eu já estou buscando também uma alternativa para ter outro partido pelo qual me candidatar", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Presidência

Caiado

União Brasil

saída

PSD

filiação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Minha Casa, Minha Vida

Em Oeiras do Pará, comunidade quilombola recebe unidades do Minha Casa, Minha Vida

Unidades têm sala e cozinha, dois quartos, banheiro interno, área de serviço externa e varanda

30.01.26 20h56

liberação

Moraes autoriza visita de Nikolas Ferreira a Bolsonaro na Papudinha

O despacho também autoriza a entrada de outros parlamentares em datas e horários distintos

30.01.26 19h59

Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF

30.01.26 19h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

NOVO FILHO?

Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

A marcha de Nikolas Ferreira, parte do movimento "Acorda, Brasil", mobilizou milhares e foi marcada por um incidente com queda de raio

27.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda