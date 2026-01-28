Caiado anuncia filiação ao PSD ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou sua filiação ao PSD na noite desta terça-feira, 27. A decisão visa manter sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos também pré-candidatos ao Planalto.

Em seu pronunciamento, Caiado destacou a importância de escolher um candidato que represente "caráter, honra e independência intelectual". Ele garantiu que quem for indicado pelo grupo terá o apoio dos demais, ao deixar o União Brasil.

Eduardo Leite saudou o novo filiado, enfatizando a necessidade de focar no Brasil e não em aspirações individuais. Ratinho Júnior, por sua vez, ressaltou a importância de construir "um novo país".

Comunicação com antigo partido

Mais cedo, em entrevista à rádio Nova Brasil, Caiado já havia comunicado sua decisão de buscar outra legenda. Ele informou o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto sobre sua intenção.

O governador explicou que compreendia as dificuldades do partido, mas que buscava uma alternativa para sua candidatura. "Eu já informei o presidente do partido, o Rueda, o ACM Neto, que é meu amigo, irmão, e já disse que entendo a dificuldade do partido. Só que, nessa situação, eu já estou buscando também uma alternativa para ter outro partido pelo qual me candidatar", declarou.