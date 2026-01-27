Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ibaneis reafirma pré-candidatura ao Senado em meio às repercussões do caso Banco Master

Estadão Conteúdo

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), reafirmou nesta terça-feira, 27, sua pré-candidatura ao Senado, após, segundo ele, terem circulado informações indicando que teria desistido da disputa. A manifestação ocorre em meio às repercussões do escândalo envolvendo a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB), gerido e controlado pelo governo do Distrito Federal (GDF).

Ibaneis foi um dos principais fiadores das transações do BRB com o banco de Daniel Vorcaro, o que levou a oposição ao governo a acionar, na semana passada, a Câmara Legislativa e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador.

"Venho, de forma clara e objetiva, reafirmar minha pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, com o compromisso de seguir trabalhando por todos os brasilienses", afirmou o governador, em publicação no X. Segundo Ibaneis, o governo local tem reconhecimento da população, refletido em obras entregues e programas sociais implementados ao longo dos últimos sete anos. "Tenho plena convicção de que o nosso projeto será vitorioso", declarou.

Em outubro do ano passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e Ibaneis lideravam a disputa pelas vagas do Senado pelo DF nas eleições de 2026, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas. Os dois estavam tecnicamente empatados na preferência do eleitorado com 34,1% e 30,2%, respectivamente.

Vorcaro disse que tratou com Ibaneis sobre venda do Master

Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal (PF) que conversou "algumas vezes" com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sobre a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB) e citou também que o governador já esteve pessoalmente em sua casa. O governador é o primeiro político citado por Vorcaro nas investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal.

Procurado, Ibaneis disse que não conversou com Vorcaro sobre o assunto e afirmou que esteve apenas uma vez na casa do empresário por ter sido convidado para um almoço. "Estive uma vez a convite para um almoço, quando conheci ele. Entrei mudo e saí calado", afirmou ao Estadão.

A despeito dos pareceres apontando que a compra de 58% do Master era inadequada e que não havia dados sobre a viabilidade do negócio, a Câmara Legislativa aprovou a transação no ano passado.

A votação pelos deputados distritais em agosto de 2025, foi relâmpago, com dois turnos num só dia. Mais ágil ainda foi a sanção de Ibaneis ao projeto. Apenas duas horas depois de o texto chegar a sua mesa, já estava assinado.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o governador precisará ter pressa para socorrer os cofres do banco público, que não está imune a uma intervenção do Banco Central, em razão de insuficiência patrimonial. Para arcar com os prejuízos, o BRB apela por um aporte do GDF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Senado

Ibaneis

pré-candidatura
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PGR é acionada para apurar conflito em contratação de escritório de Lewandowski pelo Master

27.01.26 21h22

Ibaneis reafirma pré-candidatura ao Senado em meio às repercussões do caso Banco Master

27.01.26 20h58

Lula fala de massacre de judeus na Alemanha nazista após Flávio chamá-lo de antissemita

27.01.26 20h13

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

crítica

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

20.01.26 14h48

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda