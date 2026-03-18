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Política

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

Fabyo Cruz
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A definição foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais dos parlamentares paraenses (Foto: Reprodução/Redes sociais/Instagram @edermauropa)

O Partido Liberal (PL) confirmou, nesta quarta-feira (18), as pré-candidaturas do deputado federal Éder Mauro ao Senado e do deputado estadual Rogério Barra à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda.

A definição foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais dos parlamentares paraenses. Na gravação, Flávio Bolsonaro convoca apoiadores e lideranças políticas do estado a se engajarem no projeto do partido e afirma que os nomes já estão consolidados na estratégia da sigla para o Pará.

“Quero convocar para o meu time, para ajudar nessa missão. Éder Mauro, nosso pré-candidato ao Senado no Pará. Rogério, nosso pré-candidato a deputado federal também no Pará. Conto muito com a força de vocês”, declarou.

A movimentação indica um avanço na organização do PL no estado, com a antecipação de nomes para a disputa majoritária e proporcional. A legenda busca consolidar uma base alinhada ao campo conservador e de oposição tanto ao governo federal quanto à gestão estadual.

Éder Mauro e Rogério Barra compartilham posicionamentos políticos semelhantes, com discursos centrados no combate à corrupção, defesa de maior transparência na administração pública e cobrança por responsabilização de gestores. Ambos também têm atuado de forma crítica às atuais gestões e se inserem em uma estratégia nacional do partido.

Entre as pautas defendidas pelo grupo político está o enfrentamento ao que classificam como excessos do Judiciário. Nesse contexto, integrantes do PL têm defendido a abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, tema que tem sido recorrente em debates políticos recentes.

Trajetória política

Com histórico ligado à segurança pública, Éder Mauro chega à pré-candidatura ao Senado após ampliar sua projeção política nas eleições municipais de Belém, em 2024. Na ocasião, ele avançou ao segundo turno e obteve mais de 326 mil votos. Antes disso, foi eleito deputado federal em 2022 com mais de 200 mil votos, figurando entre os mais votados do estado.

Rogério Barra, por sua vez, atualmente exerce mandato como deputado estadual e tenta agora uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele foi eleito com mais de 81 mil votos e tem atuação voltada à fiscalização de gastos públicos, defesa do setor produtivo e participação ativa em votações na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

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