Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Zema, sobre privatizar Petrobras: quero fazer o quanto antes

O ex-governador afirmou que a privatização da Petrobras dependerá de boa vontade e de uma boa relação com o Congresso Nacional

Estadão Conteúdo

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta terça-feira, 4, que deseja privatizar a Petrobras "o quanto antes", caso seja eleito. Além disso, o mineiro destacou que a ideia de seu plano de governo é vender todas as estatais que "faturam" e deixar agências públicas de fora.

"Nós vamos botar tudo para vender", disse Zema, destacando que a dívida pública é o principal problema do País. "Vou usar esses recursos para quitar a dívida. A dívida vai cair para menos da metade e a taxa de juros vai cair mais ainda."

O ex-governador afirmou que a privatização da Petrobras dependerá de boa vontade e de uma boa relação com o Congresso Nacional. Segundo ele, não há uma previsão para o início do processo - se ocorrerá no início do mandato se eleito ou mais tarde - justamente porque a decisão depende dos parlamentares.

Zema citou que, em Minas Gerais, sua gestão "privatizou centenas de empresas e subsidiárias" da Cemig e conseguiu aprovação para privatizar a Copasa, companhia de saneamento do Estado. De acordo com o mineiro, entre as grandes privatizações no Estado, ficou faltando apenas a Cemig.

O ex-governador disse ainda que pretende fazer uma nova reforma previdenciária, que considera necessária no Brasil. Segundo ele, a reforma de 2019 já não é mais suficiente, porque a expectativa de vida aumentou e, consequentemente, o tempo de contribuição também tende a subir. Ele disse que o tempo de contribuição precisará aumentar e que, a depender dos cálculos atuais, a idade mínima também poderá ser elevada.

Zema também afirmou que pretende rever programas sociais. Ele disse considerar essas políticas importantes para quem precisa, mas avaliou que há muitas "fraudes" e pessoas aptas ao trabalho vivendo dos benefícios sem necessidade. "Tem muita fraude e muito 'marmanjão' vivendo aí, assistindo série na TV e jogando videogame o dia inteiro", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/PRIVATIZAÇÕES/PETROBRAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Alckmin lamenta rejeição de Messias ao STF e diz que Lula está definindo uma nova indicação

04.05.26 22h16

STF marca julgamento para decidir se Bolsonaro poderia ter bloqueado cidadãos em redes oficiais

04.05.26 22h11

Zema propõe mais tempo de contribuição para aposentadoria e atenua fala sobre trabalho infantil

04.05.26 22h06

POLÍTICA

PDT reúne lideranças em Belém para discutir desenvolvimento e ampliar base no Pará

Evento estadual ocorre na sexta-feira (8), no bairro do Guamá, com participação de dirigentes nacionais, parlamentares e militantes

04.05.26 22h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

Cleber Rezende assume Superintendência de Agricultura e Pecuária no Pará

Professor assumiu nesta segunda-feira (27), com promessa de fortalecer cadeias produtivas, ampliar uso de tecnologia e intensificar articulação institucional

27.04.26 13h25

eleições 2026

Última semana para regularizar título eleitoral: veja locais e horários de atendimento no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu novos postos e ampliou o horário de funcionamento em todo o Estado para atender a demanda

29.04.26 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda