Política

Política

Sem consenso no Senado, líder do governo diz que Jorge Messias terá votos para chegar ao STF

Para ser confirmado ministro do STF, o nome indicado pelo presidente da República precisa ser aprovado na sabatina da CCJ e, posteriormente, no plenário do Senado

Estadão Conteúdo
fonte

Jorge Messias (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), admitiu nesta quinta-feira, 8, que ainda não há consenso na Casa para aprovar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar do impasse, Wagner afirmou acreditar que Messias reunirá votos suficientes para assumir a vaga aberta com a saída de Luís Roberto Barroso da Corte.

Para ser confirmado ministro do STF, o nome indicado pelo presidente da República precisa ser aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, no plenário do Senado, onde são necessários ao menos 41 votos dos 81 senadores.

"Não tem acordo. Eu estou trabalhando os votos, mas acho que ele (Messias) terá os votos para ser aprovado", afirmou Wagner durante evento dos três anos dos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 20 de novembro para ocupar a cadeira deixada por Barroso. A escolha, no entanto, provocou reação negativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que defendia a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga.

Lula anunciou o nome de Messias sem consultar Alcolumbre. Contrariado, o presidente do Senado marcou a sabatina do advogado-geral da União na CCJ para o dia 10 de dezembro.

Diante do movimento contrário à indicação, o presidente da República deixou de enviar ao Senado a mensagem oficial com o nome de Messias, documento necessário para a tramitação formal da escolha. Sem o envio, a sabatina acabou sendo adiada.

A expectativa do governo é que a sabatina seja remarcada para o início de fevereiro de 2026, após o recesso parlamentar.

Política
