‘Se não protegermos a Amazônia, não vamos alcançar nenhuma meta', diz ex-presidente da Colômbia

Em Belém para participar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, o ex-presidente da Colômbia, Iván Duque, falou sobre o futuro da Amazônia e as metas que precisam ser alcançadas. Ele lembrou que as últimas quatro décadas foram marcada pelo aumento das temperaturas e emissões de gases do efeito estufa.

Uma das principais causas dessas emissões no planeta é o uso da terra de forma negativa, observou Duque. “Portanto, como vamos conseguir recuperar estabilizar e, claro, proteger o patrimônio ambiental da terra? Isso é fundamental pra nossa causa”, avaliou.

O ex-presidente lembrou que o propósito central é atingir a meta de carbono zero nas próximas décadas. “Mas (isso) não vai acontecer se não corrigirmos onde estão os erros no uso negativo da terra”, disse. “A gente pode fazer tudo bem feito mas se não protegermos a Amazônia, não vamos alcançar nenhuma das metas fixadas nem pra 2030 nem pra 2050”, completou.