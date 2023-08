Em Belém, Tony Blair responde se voltará a concorrer a primeiro ministro do Reino Unido

Em sua passagem por Belém, para participar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair afirmou que não voltará a concorrer ao cargo.

“Não [vou concorrer], nós temos eleições ano que vem e acho que o Partido Trabalhista tem boa chance de ganhar e claro que eu trabalho de perto [nesse processo]”, declarou. “Tivemos um tempo muito difícil na nossa política como todos e vocês tiveram as divisões no Brasil”, completou.

O último líder do Partido Trabalhista a comandar a Inglaterra foi Gordon Brown, entre 2007 e 2010. Ele substituiu Tony Blair, que ficou uma década no cargo. Atualmente, Rishi Sunak, do Partido Conservador, está na função.

“Retornar ao centro [político] talvez seja o caminho certo pra nós. O Partido Trabalhista está mais ao centro, mas a política é um negócio muito difícil hoje em dia”, disse o ex-premiê.

Durante sua participação no evento em Belém, Tony Blair observou que o Reino Unido teve seis primeiros-ministros em oito anos e isso, segundo ele, “foi um pouco instável” desde o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. “E acho que o país quer um período de tranquilidade, porque as mudanças que você tem que fazer no governo são muito difíceis”.