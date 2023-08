Belém vai receber ex-ministro Tony Blair e outras autoridades internacionais a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira (30), Belém será sede da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias e receberá políticos nacionais e internacionais para debater sobre biodiversidade, combate ao desmatamento e novos recursos sustentáveis. Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Iván Duque, ex-presidente da Colômbia, e Ban Ki-moon, 8° secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), além do governador do Estado Helder Barbalho, estão com presença confirmada no evento, que acontecerá no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, até esta sexta-feira (1°).

A capital paraense também recebe a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), María Alexandra Moreira López; Rohitesh Dhawan, presidente do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), o embaixador da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para a Sustentabilidade, Oskar Metsavaht; a ativista na Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, Neidinha Suruí, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Mauro Pires; e o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O eixo central do ciclo de palestras consiste na discussão sobre os caminhos para um futuro sustentável da Amazônia, alinhando a conservação, o desmatamento líquido zero, desenvolvimento e bem-estar social, com foco nas diversidades das novas economias, como a bioeconomia, economia circular, mercado de carbono, economia solidária, economia regenerativa, economia da sociobiodiversidade, entre outras.

Sustentabilidade

A conservação da biodiversidade e o combate ao desmatamento são alternativas apresentadas para garantir a subsistência e desenvolvimento da população que vive na Amazônia.

A principal ideia defendida pela Conferência é de que o mundo deve iniciar a transição para uma economia de baixo carbono para enfrentar as mudanças climáticas. Essas transformações também incluem a mineração para o desenvolvimento das energias renováveis, por meio de minerais estratégicos, eletrificação dos meios de transporte, e a aplicação de uma novo paradigma produtivo que integre o crescimento da economia local e garanta a conservação da biodiversidade, reduza o desmatamento e as igualdades na região amazônica.

O evento tem o objetivo de promover um debate qualificado sobre as novas economias da Amazônia; dialogar sobre as contribuições das indústrias no campo das novas economias; criar uma rede de articulação e apoio às novas economias na região; contribuir para a integração das agendas do setor público, privado, sociedade civil e comunidades; e ainda fortalecer a aliança Pan-Amazônica no tema.

Além das discussões com os especialistas, investidores, organizações e lideranças atuantes na região amazônica, a Conferência terá apresentações e exposições de negócios.