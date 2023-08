Em Belém, ex-premiê britânico Tony Blair responsabiliza países desenvolvidos por mudanças climáticas

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair participa, no final da manhã desta quinta-feira (31), da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, realizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. No início de seu discurso, ele apontou a responsabilidade dos países desenvolvidos no problema da mudança climática.

VEJA MAIS

“Os países desenvolvidos criaram o problema da mudança climática”, afirmou. “Os países em desenvolvimento não criaram o problema e agora querem se desenvolver. Na medida em que as emissões dos países desenvolvidos começaram a cair, a dos países em desenvolvimento subiram”, continuou.

O evento com a presença de Tony Blair foi aberto nesta quarta-feira (30), com a participação de Ban Ki-moon, 8° secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), além do governador do Estado Helder Barbalho. A programação conta também com a participação de Iván Duque, ex-presidente da Colômbia, nesta sexta-feira (1).

Essa matéria está em atualização. Acompanhe para mais informações.