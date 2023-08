R70: 'Não existe planeta B. O futuro está diante de nós', afirma Ban Ki-moon, ex-secretário da ONU

Cota de pagamentos

O quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2023 começa a ser pago aos contribuintes nesta quinta-feira (31).



Febre amarela

Pesquisadores desenvolveram biossensor capaz de detectar a infecção pela febre amarela usando cápsulas de café recicladas.

(J.Bosco)

"Não existe planeta B. O futuro está diante de nós.”

Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU, durante abertura da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, ontem, no Hangar.

DESEMBARGO

FINALISTAS

O governador do Pará bateu o martelo e escolheu Alex Pinheiro Centeno para ocupar a vaga deixada pelo desembargador Milton Nobre, aposentado em outubro de 2021. Centeno foi o primeiro colocado na lista tríplice enviada ao Executivo pelo Tribunal de Justiça do Pará. O documento continha ainda os nomes de João Batista Vieira dos Anjos e Kátia Tolentino Gusmão da Silva. A cadeira a ser ocupada pelo novo magistrado pertence ao Quinto Constitucional, ou seja, a indicação cabe à Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará, que após sabatinar os candidatos elabora lista com seis nomes. Desses, três recebem o aval do Tribunal de Justiça e são enviados ao governador, a quem cabe a palavra final.

TAPAJÓS

TENSÃO



O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, se reuniu com representantes dos institutos Brasileiro e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para pedir que os dois órgãos deem aos garimpeiros que atuam em áreas não permitidas para a exploração de ouro, sobretudo na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, um prazo para retirar maquinários sem sofrer represálias. O clima na região é de tensão. Na sexta-feira, 25, um garimpeiro foi morto durante fiscalização contra garimpo ilegal.

OURO

CERTIFICADO



A certificação da cadeia da mineração, muito falada na Exposibram 2023, pode começar pela extração do ouro, em uma iniciativa de pesquisadores do Instituto Biotec Amazônia, que desenvolveu o “Selo Green Gold”, que deve começar pelos três maiores garimpos da Amazônia, sendo dois no Pará, no município de Tucumã e na Província Aurífera do Tapajós, e o terceiro e maior deles no Amapá, o de Lourenço, distrito de Calçoene.



PROJETO-PILOTO



No garimpo do Lourenço será desenvolvido o projeto-piloto da certificação, processo do qual a Biotec Amazônia já detém as práticas. Em 2020, e em meio à pandemia de covid-19, o instituto venceu a licitação do governo federal, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, para testar projetos no Pará, e posteriormente no Amapá.



GARIMPO



O garimpo do Lourenço hoje movimenta sete mil trabalhadores na exploração do ouro e produz em média 16 quilos do minério por mês. Mapear essa cadeia produtiva significa, entre outras coisas, combater a ilegalidade e melhorar a imagem da indústria joalheira brasileira, que está comprometida no mercado internacional pela associação com a ilegalidade, por causa de alguns joalheiros que compram sua matéria-prima de garimpos ilegais. Com o selo, a informação de idoneidade, de que o joalheiro prima pela legalidade, estará em todas as transações, desde a emissão da nota fiscal.

COREIA

PARCERIA



As ações de prevenção e monitoramento ambiental receberão R$ 1,3 milhão em investimento e o apoio de ferramentas tecnológicas. É o que prevê o Termo de Cooperação Financeira assinado pelo governador do Estado com a Embaixada da Coreia do Sul. Serão disponibilizados ao Pará 100 sensores para monitoramento da qualidade do ar e das emissões atmosféricas, um videowall (conjunto de monitores) para o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam), 80 notebooks e 100 smartphones de última geração.

MULHERES

APOIO



A vice-governadora Hana Ghassan fez ontem a entrega de cheques do programa “Sua Casa” para 78 mulheres atendidas no “Entre Elas”, projeto executado pela Fundação ParáPaz. A iniciativa garante auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados na obra, com até R$ 21 mil. A parceria entre a Cohab e o “Entre Elas” já beneficiou 188 mulheres. Também foram entregues 50 benefícios do programa “Credcidadão”, que é voltado para microempreendedores formais e informais e concede linhas de crédito de até R$ 5 mil, além de oito máquinas com kit de costura. A cerimônia ocorreu na sede do Palácio do Governo, em Belém.

Em Poucas Linhas

► Aliados históricos do prefeito Edmilson Rodrigues reclamam da falta de diálogo com o núcleo de governo. O principal alvo das queixas é o chefe de gabinete, Aldenor Júnior, que, segundo os aliados, não recebe os partidos para conversar. Há queixas também sobre a divisão dos cargos na gestão, que estariam cada vez mais restritos a nomes do próprio PSOL, deixando as legendas aliadas “a ver navios”.



► Começa hoje o Simpósio Amazônico de Câncer de Mama, que vai reunir em Belém um grupo de especialistas. Mastologistas e oncologistas dos principais centros de referência no tratamento da doença no Brasil vão abordar as inovações na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.



► O desfile cívico-militar no dia 7 de setembro será realizado este ano às 9h30, na avenida Presidente Vargas. O evento contará com a participação de nove organizações militares e dois esquadrões aéreos e, durante o desfile, aeronaves farão sobrevoos na avenida. O destaque fica para a presença de um general da Guiana Francesa e, ainda, de 510 alunos do Colégio Militar de Belém. Também haverá apresentação de embarcações utilizadas nas fiscalizações do tráfego aquaviário e inspeções navais da Marinha do Brasil. Além da banda de música do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.



► Os figurinos da ópera “O Menino Maluquinho”, que estreia amanhã no XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz, foram adaptados para a apresentação em Belém por detentas do Centro de Recuperação Feminina (CRF) que integram o projeto Sons de Liberdade. Elas fazem parte da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora, fruto do projeto de reinserção de egressos do sistema penal no mercado de trabalho.