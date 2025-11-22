‘Se meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua’, diz Flávio Bolsonaro a Moraes durante live

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma live neste sábado (22), após a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a transmissão, o parlamentar afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será responsável caso o ex-chefe do Executivo morra enquanto cumpre a prisão preventiva decretada nesta semana.

Logo no início da transmissão, Flávio disse temer pelo estado de saúde do pai e acusou Moraes de agir com intenção política. Segundo ele, a decisão do ministro coloca em risco a integridade física do ex-presidente.

“A lógica é que você tem medo também de Trump, tem medo do povo. Tem medo do povo mostrar sua força perante o mundo com uma vigília. Mais uma vez, para pedir pela saúde do meu pai. Eu não sei como é que ele está agora lá dentro da Polícia Federal. Se acontecer alguma coisa com o meu pai, a culpa é sua. Se o meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua. Mas Deus está no controle de tudo. Você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Mais uma vez, a nossa força tá no Senhor dos Exércitos. Nossa força está em Deus”, declarou.

O senador também disse que pretende convocar o irmão, Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos, para uma transmissão conjunta ainda neste sábado, a fim de comentarem a prisão do ex-presidente e criticarem as medidas judiciais adotadas.

As declarações se somam à pressão política que aliados de Bolsonaro têm feito desde que o ex-presidente foi detido. Enquanto isso, a defesa tenta reverter a prisão preventiva e garantir que ele tenha acesso contínuo a atendimento médico.