Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

‘Se meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua’, diz Flávio Bolsonaro a Moraes durante live

A declaração foi feita neste sábado (22), após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro

O Liberal
fonte

Jair e Flávio Bolsonaro (Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma live neste sábado (22), após a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a transmissão, o parlamentar afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será responsável caso o ex-chefe do Executivo morra enquanto cumpre a prisão preventiva decretada nesta semana.

Logo no início da transmissão, Flávio disse temer pelo estado de saúde do pai e acusou Moraes de agir com intenção política. Segundo ele, a decisão do ministro coloca em risco a integridade física do ex-presidente.

“A lógica é que você tem medo também de Trump, tem medo do povo. Tem medo do povo mostrar sua força perante o mundo com uma vigília. Mais uma vez, para pedir pela saúde do meu pai. Eu não sei como é que ele está agora lá dentro da Polícia Federal. Se acontecer alguma coisa com o meu pai, a culpa é sua. Se o meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua. Mas Deus está no controle de tudo. Você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Mais uma vez, a nossa força tá no Senhor dos Exércitos. Nossa força está em Deus”, declarou.

O senador também disse que pretende convocar o irmão, Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos, para uma transmissão conjunta ainda neste sábado, a fim de comentarem a prisão do ex-presidente e criticarem as medidas judiciais adotadas.

As declarações se somam à pressão política que aliados de Bolsonaro têm feito desde que o ex-presidente foi detido. Enquanto isso, a defesa tenta reverter a prisão preventiva e garantir que ele tenha acesso contínuo a atendimento médico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prisão de bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda