Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Sapatos de Lula e outros políticos custam até R$ 10 mil; veja a lista dos itens de luxo

O preço dos calçados levantou questionamentos acerca da sensibilidade social dos políticos brasileiros

Victoria Rodrigues
fonte

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ACM Neto (ACM Neto), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (Republicanos). (Foto: Ricardo Stuckert | Assessoria ACM NETO | Agência Senado | Pedro França/ Agência Senado)

Nos últimos anos, alguns políticos brasileiros estão sendo vistos com ternos, gravatas e objetos caros em eventos importantes que ocorrem em atos políticos pelo Brasil. Entre tantos itens de luxo e com valor alto, algo vem chamando mais atenção da população: os sapatos da marca Zegna utilizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Antônio Carlos Magalhães Neto (União Brasil), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (Republicanos).

Porém, o que para muitas pessoas é sinônimo de conforto, para outros, os calçados de luxo geram uma comparação com a realidade de populações que vivem em situação de vulnerabilidade social. Enquanto alguns políticos gastam milhares de reais em sapatos, muitas pessoas vivem sem dinheiro para comprar itens básicos do cotidiano, como alimentação, gás e água.

A partir desse contraste entre a renda média dos brasileiros e os valores dos calçados de até R$ 10 mil pelos políticos, confira uma lista com a marca, a origem, os tipos, as ocasiões e os valores dos sapatos utilizados pelos quatro políticos. As informações são do portal Bahia.ba. Veja abaixo!

VEJA MAIS

image Lula e Jader Filho participam de entrega simultânea de 2,2 mil moradias no país
Ação do Minha Casa, Minha Vida contemplou quatro cidades, com destaque para Santarém, onde 1.408 famílias foram beneficiadas e ocorreu a maior entrega do programa nesta etapa

image Molhou o tênis ou sapato na chuva? Veja como secar os calçados mais rápido no inverno amazônico
Para evitar no período do 'inverno amazônico', confira algumas dicas práticas para secar seus calçados mais rápido e eficiente

image Molhou o sapato na chuva? Saiba como tirar o 'chulé' com sal de cozinha
Conheça algumas dicas sobre como evitar o descolamento e o surgimento de bactérias nos calçados durante o período chuvoso

Confira os sapatos de luxo dos políticos:

  • Angelo Coronel (Republicanos)

image Sapato utilizado por Angelo Coronel (Republicanos). (Reprodução)

Marca: ZEGNA;
Origem: Itália;
Tipo: Tênis cano baixo Triple Stitch;
Preço: R$ 9.500.

Ocasião: usou na assinatura de sua filiação ao Republicanos no dia 17 de março de 2026.

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

image Sapato utilizado pelo presidente Lula (PT). (Foto: Reprodução)

Marca: ZEGNA;
Origem: Itália;
Tipo: Camurça da grife;
Preço: R$ 8.050.

Ocasião: usou durante um evento em Sorocaba (SP) em 2025.

  • Otto Alencar (PSD)

image Sapato utilizado por Otto Alencar (PSD). (Foto: Reprodução)

Marca: ZEGNA;
Origem: Itália;
Tipo: Camurça premium;
Preço: faixa de R$ 8 mil a R$ 12 mil.

Ocasião: usou durante uma agenda em Iraquara (BA) em janeiro de 2026. 

  • ACM Neto (União Brasil)

image Sapato de ACM Neto (União Brasil). (Foto: Reprodução)

Marca: ZEGNA (luxo);
Origem: Itália;
Tipo: Sneaker de couro premium;
Preço: faixa de R$ 5 mil a R$ 8 mil.

Obs: não foi identificado o local exato em que ACM Neto usou o calçado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sapato

luxo

lula

coronel

acm neto
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ciro Nogueira diz que PP está 'de portas abertas' para Cláudio Castro após cassação no TSE

25.03.26 18h03

Senado aprova criação de 794 cargos e funções no TSE e TREs com impacto anual de R$ 109 milhões

25.03.26 17h58

Relator da CPMI do INSS se filia ao PL e encontra com Flávio Bolsonaro

25.03.26 17h53

JUSTIÇA

Cármen Lúcia determina cassação imediata do mandato de Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj

Ele foi condenado junto do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do ex-vice-governador Thiago Pampolha por abuso de poder político e econômico.

25.03.26 17h29

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda