Sapatos de Lula e outros políticos custam até R$ 10 mil; veja a lista dos itens de luxo

Nos últimos anos, alguns políticos brasileiros estão sendo vistos com ternos, gravatas e objetos caros em eventos importantes que ocorrem em atos políticos pelo Brasil. Entre tantos itens de luxo e com valor alto, algo vem chamando mais atenção da população: os sapatos da marca Zegna utilizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Antônio Carlos Magalhães Neto (União Brasil), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (Republicanos).

Porém, o que para muitas pessoas é sinônimo de conforto, para outros, os calçados de luxo geram uma comparação com a realidade de populações que vivem em situação de vulnerabilidade social. Enquanto alguns políticos gastam milhares de reais em sapatos, muitas pessoas vivem sem dinheiro para comprar itens básicos do cotidiano, como alimentação, gás e água.

A partir desse contraste entre a renda média dos brasileiros e os valores dos calçados de até R$ 10 mil pelos políticos, confira uma lista com a marca, a origem, os tipos, as ocasiões e os valores dos sapatos utilizados pelos quatro políticos. As informações são do portal Bahia.ba. Veja abaixo!

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Confira os sapatos de luxo dos políticos:

Angelo Coronel (Republicanos)

Sapato utilizado por Angelo Coronel (Republicanos). (Reprodução)

Marca: ZEGNA;

Origem: Itália;

Tipo: Tênis cano baixo Triple Stitch;

Preço: R$ 9.500.

Ocasião: usou na assinatura de sua filiação ao Republicanos no dia 17 de março de 2026.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Sapato utilizado pelo presidente Lula (PT). (Foto: Reprodução)

Marca: ZEGNA;

Origem: Itália;

Tipo: Camurça da grife;

Preço: R$ 8.050.

Ocasião: usou durante um evento em Sorocaba (SP) em 2025.

Otto Alencar (PSD)

Sapato utilizado por Otto Alencar (PSD). (Foto: Reprodução)

Marca: ZEGNA;

Origem: Itália;

Tipo: Camurça premium;

Preço: faixa de R$ 8 mil a R$ 12 mil.

Ocasião: usou durante uma agenda em Iraquara (BA) em janeiro de 2026.

ACM Neto (União Brasil)

Sapato de ACM Neto (União Brasil). (Foto: Reprodução)

Marca: ZEGNA (luxo);

Origem: Itália;

Tipo: Sneaker de couro premium;

Preço: faixa de R$ 5 mil a R$ 8 mil.

Obs: não foi identificado o local exato em que ACM Neto usou o calçado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)