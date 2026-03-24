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Economia

Lula e Jader Filho participam de entrega simultânea de 2,2 mil moradias no país

Ação do Minha Casa, Minha Vida contemplou quatro cidades, com destaque para Santarém, onde 1.408 famílias foram beneficiadas e ocorreu a maior entrega do programa nesta etapa

Maycon Marte
fonte

Novas entregas do MCMV chegam a mais de duas mil famílias (Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades, Jader Filho, participaram da cerimônia de entrega simultânea de 2.215 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As participações foram exibidas por meio de transmissão ao vivo, com a presença de representantes dos municípios beneficiados em diferentes regiões do país. No Pará, a cidade de Santarém, no oeste do estado, esteve entre as contempladas com as entregas realizadas ao longo da manhã.

Além do município paraense, a ação também beneficiou Dias d’Ávila, na Bahia, e Rio Largo e São Brás, em Alagoas. A escolha das localidades integrou a estratégia do Governo Federal de descentralizar as políticas habitacionais e ampliar o acesso à moradia em diferentes regiões. Ao todo, 2.215 famílias foram beneficiadas com novas unidades habitacionais, em empreendimentos que marcam a retomada do programa.

O ministro das Cidades acompanhou a agenda diretamente de Santarém, município que concentrou o maior volume de entregas. Na cidade, 1.408 famílias foram contempladas, o que consolidou a iniciativa como uma das maiores já realizadas no estado dentro do programa. A ação também reforçou o foco do governo federal na região Norte, onde se concentra uma parcela significativa do déficit habitacional.

Jader Filho participou da transmissão a partir do Residencial Moaçara, onde ocorreu a entrega das unidades. Durante o discurso, ele fez um balanço da retomada do programa habitacional e relembrou o cenário de paralisação de obras em gestões anteriores.

“Hoje é um dia que sintetiza o que viemos construindo nos últimos três anos. É bom lembrar que o Minha Casa, Minha Vida havia sido extinto e, por conta disso, muitas habitações ficaram paralisadas. E, um dos primeiros pedidos do presidente Lula foi o de retomarmos as obras das 87 mil casas que estavam paralisadas, como essa que estamos aqui, com mais de 1.400 casas”, afirmou o ministro.

O titular da pasta também destacou a meta de retomada integral das obras paralisadas no Pará e no restante do país até o fim deste ano. “Aqui no Pará, era o estado com mais obras paralisadas e podemos celebrar hoje que todas elas foram retomadas”, acrescentou.

A iniciativa integra o conjunto de políticas públicas voltadas à redução do déficit habitacional no país, com foco na ampliação do acesso à casa própria para famílias de baixa renda. O Minha Casa, Minha Vida vem sendo retomado com novas contratações e entregas em diferentes estados, priorizando as faixas de renda mais baixas e incorporando critérios de localização e infraestrutura urbana.

Além de garantir moradia, o governo federal ressaltou o impacto dos empreendimentos na geração de emprego e renda durante a fase de construção, bem como no desenvolvimento urbano das cidades contempladas. A expectativa é de que novas etapas do programa sejam anunciadas ao longo do ano, com a ampliação do número de unidades contratadas e entregues em todo o país.

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