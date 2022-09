Saneamento básico e desenvolvimento econômico são prioridades para Zequinha na RMB

Candidato ao Governo do Pará pelo PL, Zequinha Marinho falou sobre suas propostas para Ananindeua e demais municípios da Região Metropolitana de Belém, durante entrevista ao Grupo Liberal, no início da tarde desta quarta-feira (28). Segundo ele, Ananindeua, Belém e Santarém são as três piores cidades do Brasil em saneamento básico. Por isso, essa deve ser uma de suas prioridades na RMB, caso eleito.

“O Congresso Nacional aprovou um novo marco legal do saneamento básico no Brasil. Isso faz com que o setor privado que tem muito dinheiro pra investir se habilite para que na hora que o Governo do Estado sinalizar, possa apresentar propostas nessa direção”.

Zequinha seguiu afirmando que a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está falida e é preciso discutir com a sociedade e a Assembleia Legislativa um novo rumo nessa área: “Nós já temos a ferramenta do Governo Federal que é o marco do saneamento”.

Outra medida para a RMB defendida pelo candidato do PL é o desenvolvimento econômico. “A gente não tem visto o Governo se movimentar para trazer investidores pra cá. Nós temos que retomar isso. É uma massa muito grande de gente precisando trabalhar. Esse pessoal está saindo daqui pra ir para Santa Catarina, que é um estado pequeno, mas fez o dever de casa e está crescendo”.

Para Zequinha, a RBM tem condições de ser um grande polo de desenvolvimento econômico. “E nós vamos partir pra isso”.

