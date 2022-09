Na região oeste, Zequinha Marinho pretende melhorar infraestrutura e logística

O candidato ao Governo do Pará Zequinha Marinho (PL) quer levar melhorias para as regiões do Estado. Segundo ele, que foi entrevistado na tarde desta quarta-feira (28) pelo Grupo Liberal, caso seja eleito, vai investir no turismo, infraestrutura, logística, agronegócio e empreendedorismo na região oeste, onde fica Santarém.

VEJA MAIS

A cidade tem "vocações bem definidas", na opinião dele, e um exemplo é o turismo. Para que esse setor deslanche ainda mais nas cidades da região, Zequinha diz que é preciso focar primeiro na infraestrutura. "Não podemos levar o turista para qualquer lugar. De dia ele pode andar na natureza e aproveitar, mas depois se recolhe e quer qualidade", comenta.

Outro foco do candidato, em um eventual governo seu, é a logística. Entre os projetos que ele quer tocar estão a pavimentação da BR-163, do quilômetro 30 até o município de Rurópolis, além de acabamentos em pontes. Para isso, será necessário atuar junto ao governo federal, diz o candidato. "2022 teve o pior orçamento da história do Brasil no último século, se Deus quiser teremos um orçamento melhor em 2023, precisamos que o governo federal foque de uma vez por todas nisso".

Já o problema do agronegócio, um setor forte no oeste do Pará, é fundiário, diz Zequinha. "Vamos dialogar com órgãos e o governo federal, que criou uma Secretaria Especial de desinvestimento. O que ele quer com essas terras? Ou ele faz a regularização fundiária direto ou passa isso para o Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], dando segurança jurídica, senão não tem quem bote dinheiro em um lugar que não sabe o que vai acontecer", avalia Marinho.

Na área do empreendedorismo, ele quer mais modernidade para a formação dos jovens, direcionando o aprendizado para a cadeia produtiva da região, com o objetivo de criar mais mão de obra qualificada

Reveja a entrevista na íntegra