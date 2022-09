Grupo Liberal entrevista candidato a governador Zequinha Marinho

O penúltimo candidato ao governo do Pará a ser entrevistado pelo Grupo Liberal é o Zequinha Marinho, que disputa o cargo pelo Partido Liberal (PL). A entrevista acontecerá hoje, às 12h30, com transmissão ao vivo pelo site OLiberal.com, Youtube, Facebook e Instagram, com chamadas com link nas demais redes Telegram, Whatsapp, Twitter, Getter, TikTok; e Rádio Liberal.

Aos 62 anos, Zequinha Marinho já ocupou o cargo de vice-governador de 2015 a 2019. Ele também foi eleito deputado estadual e federal. Marinho é formado em pedagogia, com pós-graduação em administração pública. A candidata dele à vice é a servidora municipal Rosiany Eguchi (PSC), de 49 anos.

Amanhã será a vez do atual governador Helder Barbalho (MDB), que concorre à reeleição, encerrar a série de entrevistas realizadas pelo Grupo Liberal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)